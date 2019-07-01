Президент Украины Владимир Зеленский своем указом назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя Службы безопасности Украины. Об этом говорится в тексте указа № 473/2019, обнародованном на сайте президента в понедельник.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Полковник Нескоромный будет курировать следствие в СБУ. Он прошел по всей карьерной лестнице в главке "К" до заместителя начальника главка (кстати служил и при президенте Викторе Януковиче). Нескоромный принимал участие в задержании "бриллиантовых прокуроров". После этого заместитель начальника Управления "К" Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный был уволен со своей должности.

Напомним, в июле 2015 года задержали заместителя руководителя ГСУ Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах. У Корнийца при обыске обнаружили бриллианты, что и дало название "бриллиантовым прокурорам".

Печерский райсуд Киева вынес решение об аресте Шапакина и Корнийца на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,2 млн грн. Шапакин внес необходимую сумму залога и был отпущен из СИЗО. Впоследствии Апелляционный суд Киева увеличил залог Шапакину до 6,4 млн грн. Он его внес и вышел из СИЗО. Корниец также вышел из СИЗО после внесения залога в сумме 3,2 млн грн.

Отметим, что новый глава СБУ Баканов назначил заместителем чиновника времен Януковича.

Также мы писали о том, что Баканов, несмотря на требование Зеленского, не будет предоставлять президенту письменный отчет о первых результатах работы СБУ.