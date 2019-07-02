В Украине, в терминале D международного аэропорта "Борисполь" открылся капсульный хостел "GettSleep Boryspil" (перевод с англ. "Поспи в Борисполе"), который предлагает туристам круглосуточную возможность для заселения в номер.

Это может быть удобно для иностранцев, ожидающих своего рейса, ведь цены здесь стартуют от 370 гривен за одноместный номер-капсулу (размещение на 3 часа). Об этом сообщается в системе booking.com.

За 3 часа нахождения в капсуле для двоих придется заплатить 550 гривен. Максимальная стоимость (12 часов пребывания за двойную капсулу) - 36 евро (около 1070 гривен). Есть возможность выбрать "номер" с кондиционером.

Гостиница начала работать с 20 мая этого года. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на английском, русском и украинском языках и "готовы помочь своим гостям круглосуточно".

Как сообщается в системе бронирования, гостиница расположена в 30 км от Международного выставочного центра, в 32 км от Музея микроминиатюр им. Николая Сядристого, в 32 км от Киево-Печерской Лавры и в 35 км от Олимпийского стадиона, в 32 км от памятника Родине-Матери. В хостеле запрещено курение.

Судя по фото, капсульный хостел представляет собой место, где можно выспаться, принять душ, подзарядить телефон или компьютер.

Отметим, что пока что на booking.com нет ни одного отзыва клиентов. В то же время несложно предположить, что замкнутость пространства наверняка станет настоящим адом для людей, страдающих клаустрофобией.

Фото: booking.com

А вот такие расценки уже при оплате хостела на месте. Как видно, плата в самом "Борисполе", особенно при длительном размещении, получится немного ниже.

Как сообщала "Страна", Киев построит центр защиты котов и собак. Там будут больница, приют и отель для животных.

Напомним также, что Бориспольский экспресс в апреле не смог поехать в аэропорт из-за сломанной двери.

Первая поломка скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express произошла 1 декабря, в день запуска. Тогда возникли проблемы с двигателем и экспресс буксировал другой поезд. После этого поломки в пути случались несколько раз.