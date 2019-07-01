В Киеве из окна многоэтажки выпала четырехлетний ребенок - девочка, которая сразу же погибла на месте. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети.

Уточняется, что трагедия произошла в понедельник около 15:30 в доме на улице Милютенко, 46.

"Произошел ужасный случай: из окна 9-го этажа выпала 4-летняя девочка. К сожалению, от полученных травм она погибла на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

В то же время "Информатор" сообщает, что из окна выпала не девочка, а мальчик.

Напомним, что этот случай, к сожалению, не единичный в столице. Недавно подобный слуучай произошел на Борщаговке, где из окна многоэтажки выпал семилетний мальчик. От полученных травм он погиб.

Также мы сообщали, что трагедия произошла сегодня утром и в Одесской области, где в селе Черное на пожаре погибли две годовалые и два двухлетние девочки.