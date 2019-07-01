Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве превышала климатическую норму на 5,4 градуса и составила +23,6 градусов. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше +30 градусов и зафиксировано 11 температурных рекордов. За полгода отклонения температуры воздуха от климатической нормы составило 3,2 градуса.

При этом холоднее всего было в последний день месяца, 30 июня, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +13,5 градсов. А самым жарким днем в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +34,0.

Осадков в столице выпало 67 мм, что составило 92% климатической нормы.

Ранее "Страна" писала о том, что температура воздуха в Европе побила рекордную историческую отметку.

Также мы сообщали, что в первый день июля жара возвратилась во все регионы Украины.