В многомандатном общегосударственном и одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах баллотируется 307 действующих народных депутатов. Об этом рассказал аналитик Гражданской сети "ОПОРА" Александр Неберикут во время пресс-конференции в "Укринформе".

"Относительно структуры списков, структуры тех лиц, которые выдвинуты кандидатами как в многомандатном, так и одномандатных округах - есть 307 народных депутатов, то есть фактически две трети действующей Верховной Рады повторно баллотируется на внеочередных выборах 2019 года", - отметил он.

По его словам, треть из этих парламентариев идет снова по спискам различных партий, а 192 народных депутата - кандидатами в одномандатных избирательных округах, в основном самовыдвиженцами.

Как сообщалось, внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля.

Как сообщала "Страна", в ЦИК утвердили бюллетени для голосования на выборах в парламент.