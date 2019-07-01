Украинский теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская начали свои выступления на турнире "Большого шлема" в английском Уимблдоне. Об этом сообащет женская теннисная ассоциация WTA.

Первая ракетка Украины противостояла австралийке Дарье Гавриловой. Первый сет у теннисисток вышел боевым и завершился победой украинки 7:5. А второй сет Свитолина выиграла "всухую". Даяна Ястремская встречалась с Камилой Джорджи из Италии. Оба сета Даяна выиграла со счетом 6:3.

Во втором круге Элину Свитолину ждет россиянка Маргарита Гаспарян. Даяне Ястремской предстоит матч с американкой Софией Кенин.

Третий турнир серии Большого шлема будет проходить с 1 по 14 июля.

Напомним, что первая ракетка Украины Свитолина рассказала, как она мечтает и готовится выиграть турнир Большого Шлема.