Число погибших от обстрела противником санитарного автомобиля подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное Донецкой области увеличилось до двух – от травм умер военный медик. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

"Военный медик, раненный при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался", - пишет пресс-центр.

Фото: facebook.com

Ранее в этот день пресс-центр ООС сообщил, что около 10:50 при эвакуации раненого в районе Водяного противник обстрелял санитарный автомобиль подразделения Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Один из раненых – военный медик находился в критическом состоянии.

Также "Страна" разбирались, начется ли путь к миру после разведения сил у Станицы Луганской.