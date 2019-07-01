Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина возможна как возможность обсуждения вопроса освобождения украинских пленных. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, пишет "Левый берег".

По словам секретаря СНБО, встреча может быть нецелесообразна из-за большего опыта таких встреч у Путина. "Если сравнивать опыт Путина, длительность нахождения его при власти, тотальный контроль у него в стране с Владимиром Зеленским, который только знакомится с системой власти и априори является демократом, то с этой точки зрения встреча, может быть, нецелесообразна", - отметил он.

Данилюк считает, что у Путина и Зеленского есть разная картина ожиданий от встречи. "К тому же у Путина есть свое понимание, картина ожиданий, есть понимание и у Зеленского. Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы", - добавил Данилюк.

Как сообщала "Страна", у Зеленского считают, что Россия предлагает неприемлемую процедуру возвращения украинских моряков, но готовы к переговорам.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть пленных украинских моряков.