Украинская легкоатлетка 17-летняя Ярослава Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, которая покорила высоту в два метра. Об этом пишет "Трибуна".

Фото: ua.tribuna.com

Уточняется, что накануне украинка заняла 3-е место по итогам седьмого этапа "Бриллиантовой лиги" в Стэнфорде, покорив высоту в два метра. Это личный рекорд Ярославы. Ранее ее лучшим достижением был 1,99 м. Вчера Магучих обошли Мария Ласицкене (2,04 м) и американка Вашти Каннингем (2,00 м), которая заняла второе место по количеству попыток.

Также Ярослава Магучих обновила юниорский рекорд Украины, который ранее сама же и установила. Любопытнно, что спортсменка своим прыжком не только установила два рекорда, но и перепрыгнула свою знаменитую соотечественницу - Юлию Левченко, которая заняла 4 место, показав результат 1,95 м.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы завоевали 14 медалей в заключительный день Европейских игр в Минске.

Также мы сообщали, что Украина заняла третье место в медальном зачете Европейских игр в Минске.