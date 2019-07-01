Набсовет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" отменил свое решение о досрочном прекращении контракта с главой правления Зурабом Аласанией и восстановил его в должности. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Общественного ТВ.

Соответствующее решение приняли на заседании Наблюдательного совета. "С сегодняшнего дня, с 1 июля, Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Зураб Аласания является председателем правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (UA: Общественное) с апреля 2017 года. Согласно контракту, он должен работать на этой должности четыре года. В сентябре прошлого года Аласания сообщил, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины находится в критическом состоянии из-за недофинансирования.

31 января текущего года решением Наблюдательного совета НОТУ Аласанию досрочно отстранили от должности. Аласания обратился в суд с просьбой отменить решение о его отставке, затем суд признал увольнение Аласании с поста главы правления Суспильного незаконным.

Также мы писали о том, что на днях Аласания объявил о своем временном увольнении с поста главы правления Общественного ТВ.