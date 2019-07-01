Процедура возвращения пленных украинских моряков, которую предлагала Россия, не является приемлемой для Украины, но в процессе переговоров стороны могут найти компромисс без ущерба для интересов украинского государства. Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Богдан, сообщается на сайте главы государства.

"Крым - это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", - подчеркнул он, комментируя направление президентом Зеленским письма премьер-министру Владимиру Гройсману о рассмотрении вопроса привлечения к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин не проинформировал президента о ноте МИД РФ от 25 июня, которая касалась освобождения украинских моряков, и ответе на нее украинской стороны.

Ранее "Страна" писала о том, что Климкин заявил о прекращении своей работы министром иностранных дел.

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