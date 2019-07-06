На ночь с 6 на 7 июля приходится старинный языческий праздник восточных славян - Ивана Купала. Что известно о самом мистическом народном празднике и о связанных с ним приметах, традициях и гаданиях.

Что это за праздник

Ивана Купала посвящен летнему солнцестоянию и раньше совпадал с ним. Однако после перехода на новый календарь он стал отмечаться 7 июля, а солнцестояние приходится на период 20-21 июня. Нынешнее название установилось после прихода христианства, и связано с именем Иоанна Крестителя.

Праздник посвящен объединению всех стихий. Считалось, что набравшее полную силу Солнце в этот день сочетается браком с Водой. Летним травам в этот день приписывают волшебные свойства. В народе считалось, что с их помощью можно прогнать или привлечь злых духов.

Как отмечали Ивана Купала

Христианская церковь не одобряет языческих празднований, гаданий и прочих ритуалов, однако традиции в народе все еще сильны.

Купальскую ночь традиционно встречают у воды – реки, озера или моря. Однако купаться в это время нельзя – по поверью, до прихода Купалы в водоемах кишит нечисть, которая может утащить человека на дно. А вот после этого дня наступает безопасный для купальщиков период.

День Ивана Купала нужно встречать в чистоте, поэтому накануне следует прибраться в доме.

В купальскую ночь собирают целебные травы – считается, что именно в это время она набирают свою максимальную силу. Можно нарвать летних трав и развесить засушенные пучки по дому – они послужат оберегами.

Наши предки также искали ночью цвет папоротника, который, по поверьям, открывает путь ко всем кладам мира.

Девушки в купальскую ночь традиционно гадают на замужество и личность будущего супруга. Самое известное гадание – плетение венков и отпускание их в воду. Если венок утонет, то девушка в этом году не выйдет замуж.

Также молодые пары традиционно прыгают через купальский костер. Если двое сумеют сделать это, не разняв рук, то они будут долго и счастливо вместе; в противном случае пара скоро расстанется. Женатые и замужние также прыгают через костер, но с иными целями – удачный прыжок сулит крепкое здоровье на весь год.

В народе считали, что на Ивана Купала просыпается разная лесная нечисть, так что спать в эту ночь не ложились, а до восхода праздновали у костров.

На Ивана Купала не рекомендуется никому давать деньги – ни просто так, ни в долг. Брать их у кого-то тоже не рекомендуется, и даже если вы нашли крупную сумму на дороге, не поднимайте ее. В народе верили, что иначе ближайший год придется провести в бедности.

На восходе солнца 7 июля умываются или купаются в реке. Считается, что такое купание смоет все заболевания и укрепит иммунитет.