Саммит Евросоюза, на котором сегодня обсуждались кандидатуры на высшие посты, приостановили до вторника, 2 июля, из-за разногласий. Об этом сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн в Twitter.

"Председатель Европейского совета Туск приостанавливает встречу и возобновит работу Евросовета завтра в 11 часов", - написал пресс-секретарь в понедельник в Twitter. Пресс-служба Евросовета также сообщила, что запланированная на понедельник пресс-конференция Туска отменена.

Скриншот: twitter.com/prebeneuspox

Напомним, саммит ЕС должен был согласовать в Брюсселе назначения на посты председателя Европейской комиссии, главы Европейского совета, высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Совещанию предшествовал цикл сложных консультаций Туска с руководителями стран ЕС. В конечном счете глава Евросовета близко к полуночи прервал саммит для дополнительных консультаций, которые продолжались всю ночь.

С утра 1 июля европейские политики более 17 часов не могли договориться о назначениях на руководящие должности Европейского Союза. Об этом сообщает РИА "Новости". Этот саммит ЕС побил рекорд продолжительности за последние несколько лет. Предыдущий рекорд был поставлен в 2015 году на саммите по греческой долговой проблеме, тогда переговоры шли 17 часов.

Как сообщала "Страна" глава Евросовета Дональд Туск не может уговорить лидеров стран согласиться с кандидатурой Франса Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии (ЕК).

Впрочем, по словам двух дипломатов и одного советника Европейского парламента, Тиммерманс может быть избран вопреки жесткому сопротивлению со стороны восточноевропейских стран.