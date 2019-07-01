Президент Владимир Зеленский в своем письме к премьеру Владимиру Гройсману призвал привлечь главу МИД Павла Климкина, который сегодня объявил о своем уходе, к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан, сообщает Команда Зе в Facebook.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поднять вопрос об осуществлении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - цитирует Команда Зе письмо президента премьер-министру.

Также по данным пресс-службы президента, Зеленский принял такое решение в связи с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноте-ответе с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павел Климкин, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме главы государства.

Богдан заявил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно Положению о Министерстве иностранных дел, глава этого ведомства должен докладывать президенту о событиях вроде ноты МИД РФ относительно 24 моряков.

Он также подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, не является приемлемой для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для интересов нашего государства."Крым - это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", - уверяет юрист олигарха Игоря Коломойского.

Богдан сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы. "Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по изменению кадров и назначения тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - резюмировал глава ОПУ.

Напомним, что Зеленский обвинил Климкина в том, что он ставит под угрозу возвращение украинских моряков.

А перед этим у Климкина возмутились "циничным предложением" России судить украинских моряков в Киеве по законам РФ.