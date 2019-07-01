Вчера, 30 июня, Святослав Вакарчук посетил Харьков в рамках своего предвыборного "Тура Змин". Во время своей речи со сцены музыкант и политик обмолвился и назвал Крым "российским". Казусное выступление политика и музыканта сняли на видео.

"После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", - заявил во время выступления Вакарчук.

Сам Святослав Вакарчук публично не объяснил свою реплику. Момент с оговоркой удалось заснять на видео, которое активно распространяется в сети.

Как сообщала "Страна", у Вакарчука прокомментировали заявление "Слуги народа" об объединении с "Голосом". Напомним, жена Вятровича Ярина Ясиневич идет на выборы от партии Вакарчука.

Ранее Святослав Вакарчук не сумел ответить Тимошенко, по каким тарифам украинцы платят за газ.