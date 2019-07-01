На сайте Верховной Рады появился проект закона №10401 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии". В документе, поданном Владимиром Зеленским, президент предложил формулу расчета максимальной цены на электроэнергию.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте еще 26 июня. Однако на официальной интернет-странице Рады почему-то не появлялся несколько дней. Текст проекта был опубликован 1 июля.

В документе идет речь о снижении тарифов на электроэнергию за счет замены формулы "Роттердам+" новой – "Роттердам-". В методике расчетов, предложенной президентом Зеленским, из цены электроэнергии изъята стоимость доставки угля из Роттердама в Украину.

Новая формула цены угля включает только индикативную цену угля (Цвин), дисконт на содержание серы (Ис) и среднюю стоимость транспортировки угля ж/д транспортом по территории Украины (Цвд):

Цнпк = Цвин × Ис+ Цвд

Кроме того, законопроект предлагает отсрочку введения рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020-го.

Напомним, 21 июня Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект против кнопкодавства.

"Страна" также сообщала, что 29 мая глава государства подал в парламент законопроект об импичменте.