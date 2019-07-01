В Киеве на Днепр спустили необычное плавсредство, корпус которого представляет собой белый лимузин. По словам его владельца, курсирующий по Днепру лимузин пока не имеет аналогов в мире. Вероятно поэтому поездка на нем является недешевым удовольствием, пишет "Сегодня".

"Такой лимузин пока единственный в мире. Он плавает по Днепру несколько дней. На борт берем не больше 6-8 человек, пробовали прокатить 12, но это небезопасно. Час катания по Днепру стоит 2 тысячи 600 гривен", - объясняет владелец плавсредства Александр Душко.

Он также отметил, что в настоящее время проект запустили в тестовом режиме, но плпвающий лимузин вызвал настоящий ажиотаж. После получения патента планируется, что на воду будут пущены еще несколько лимузинов.

Власти Киева назвали новый проект отличной находкой для привлечения туристов.

"Речной лимузин - настоящая находка для привлечения в столицу туристов. Это длинная моторная лодка, на которую посажен корпус настоящего лимузина", рассказал Антон Тараненко, директор управлении туризма КГГА.

Фото: facebook.com

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