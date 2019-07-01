Сегодня, 1 июля, на телеканале "Прямой" проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

Напомним, что ГБР расследует уже 8 уголовных дел против Порошенко. По словам директора ГБР Романа Трубы, в рамках уголовных производств расследуются факты возможных коррупционных действий и превышения власти. "Таких производств на сегодняшний день есть восемь", - сообщил Труба. В то же время он отказался назвать сроки, когда можно ожидать результаты расследования производств.

Напомним, что известный юрист Андрей Портнов подал в ГБР несколько заявлений против бывшего президента Украины Петра Порошенко. До этого было известно о пяти делах: за незаконное завладение телеканалом "Прямой", по обвинению Порошенко в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, по факту превышения служебных полномочий, по факту легализации Порошенко доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском" и по факту давления политика на судей при национализации "Приватбанка".

При этом ГБР отказало адвокату Порошенко в регистрации уголовного дела против Портнова.