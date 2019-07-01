Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канадцев с Днем Канады. Поздравление размещено в официальном Тwitter главы государства.

"Поздравляю всех канадцев с национальным праздником - Днем Канады! Спасибо, что болеете за Украину! 1-3 июля буду находиться с визитом в Канаде. Будет много важных для Украины встреч и мероприятий", - написал Владимир Зеленский.

Фото: twitter.com

Напомним, 1-3 июля президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Он также встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов. Кроме того, Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Ранее "Страна" писала о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет принимать участия в международной конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто.

Также мы сообщали, что Волкер возглавит делегацию США на форуме с участием Зеленского в Канаде.