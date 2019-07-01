Компания Apple организовала съемочный процесс рекламного ролика наушников AirPods в Киеве. Ролик снят в специальных декорациях на столичных улицах и в авиационном ангаре Украины. Видео появилось на официальном YouTube-канале компании.

В черно-белой рекламе мужчина надел наушники AirPods с утра перед выходом на работу. На улицах он стал пружинить, словно батут: стены, тротуары, фонарные столбы, крышки люков стали мягкими. Разработчиком идеи стало рекламное агентство TBWA\Media Arts Lab, а снимала ролик британская компания Pulse Films. Также над рекламой работал независимый режиссер Оскар Хадсон, создававший клипы для Bonobo и Radiohead.

Отметим, что киевские локации давно пользуются спросом среди компаний по всему миру. Так, в трейлере FIFA 20 показали киевский вокзал.

Как сообщала "Страна", китайский бойбенд WayV снял в Киеве видеоклип, в кадры попали улица Сагайдачного и самолет "Антонов".

Напомним, американская звезда Майли Сайрус выпустила клип, который снимали на Дарницком мосту в Киеве.