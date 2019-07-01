Определено время встречи президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером - 2 июля. Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина".

Встреча состоится в рамках рабочего визита Зеленского в Канаду. Как ранее сообщали СМИ, основной темой встречи станет урегулирование конфликта на Донбассе. Зеленский и Волкер обсудят ситуацию на Востоке Украины во второй половине дня 2 июля.

В Канаду президент Украины отправился с рабочим визитом днем 1 июля. Кроме беседы с Куртом Волкером, программа визита включает и другие мероприятия. На 2 июля состоится рабочий завтрак Зеленского с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Также планируются встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, подписание украинско-канадских двусторонних документов и участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.

Помимо того, 2 июля глава государства вместе с супругой Еленой Зеленской возложит цветы к Мемориалу Голодомора.

В последний день визита, 3 июля, Зеленский встретится в парламенте Канады с представителями канадского бизнеса и группой дружбы с Украиной.

Ранее "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет сопровождать президента во время визита в Канаду.

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