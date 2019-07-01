Известная украинская певица Светлана Лобода, которая на днях презентовала провокационный клип на трек "Пуля-дура", приехала в Киев и отгуляла свадьбу своей родной сестры. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

Лобода опубликовала трогательное семейное фото, на котором она позирует вместе со своей мамой и родной сестрой Ксенией. "Наш день, мои девочки", - лаконично подписала фотографию звезда.

В сети также появилось видео со свадьбы, на котором видно, как Светлана поймала букет невесты. Это популярная примета говорит о том, что певица может в скором времени сыграть и собственную свадьбу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вот такой сюрприз #свадьбаСестренки Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 1 Июл 2019 в 12:59 PDT

Светлана Лобода на свадьбе своей сестры. Фото: instagram.com/lobodaofficial

На свадьбу сестры Лобода надела черное мини-платье со стразами и сменила прическу на удлиненную челку. На фото также видно, что сестра певицы шла под венец в белоснежном платье с открытыми плечами, а мама звезды позировала в сверкающем наряде.

Перед публикацией семейной фотографии Светлана Лобода запостила видео со старшей дочерью, в котором они едут на свадьбу. "Мы с Евочкой едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато", - делилась артистка с поклонниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 29 Июн 2019 в 5:36 PDT

Напомним, ранее Лобода взбудоражила Instagram усталым фото в брючном костюме. Также мы писали, что украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото без бюстгальтера в Instagram.