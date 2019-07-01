Английский клуб Манчестер Сити открыл продажи футболок своего игрока и полузащитника сборной Украины Александра Зинченко под номером "11", хотя в минувшем сезоне наш легионер играл под скромными "35".

Фото: shop.mancity.com

Причем, предлагаются футболки в официальном интернет-магазине "горожан" по весьма солидной цене. Так, полностью аутентичная футболка, то есть точно такая же в какой будет играть и Зинченко в новом сезоне, обойдется вам в $175. Дамский вариант аутентика вам продадут за $115.

В такую же сумму оценили и футболку с именем Зинченко, но похуже качеством.

"В аутентичной футболке, лого и вообще все надписи интегрированы в ткань, а на обычной (ее называют "реплика" - Прим.Ред.) могут быть вышиты. Кроме того, реплика обычно хуже сидит, за счет того, что оригинал имеет лучшие прилегающие свойства. В более дешевой футболке может не быть каких-то дополнительных "примочек" типа потопоглощения или вентиляции", - рассказал "Стране" спортивный журналист Евгений Ясенов.

Добавим, что в сезоне-2019/2020 техническим спонсором Манчестер Сити стала немецкая компания Puma.

Ранее "Страна" сообщала, что в Манчестер Сити ярким видео с гимном Украины отметили продление контракта с Зинченко.