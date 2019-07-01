Четверо малышей в возрасте 1-2 лет погибли в результате пожара, который случился под Одессой в селе Черное. Трагедия произошла утром в понедельник, 1 июля. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Одесской области.

Уточняется, что сообщение о пожаре в жилом доме в селе Черное Окнянского района поступило в Службу спасения в понедельник, 1 июля, в 08:19. По прибытии на место ЧП спасатели установили, что горит домашнее имущество в частном жилом доме.

"Матерей 2000 и 1996 г. р. на момент пожара не было дома, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения. Во время пожара погибли две дочери 2017 г. р. и 2018 г. р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 г. р. и 2018 г. р., другой матери", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар площадью 40 кв. метров в 09:35. Причина пожара и смерти детей устанавливаются.

Фото: od.dsns.gov.ua

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