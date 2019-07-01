Сегодня, 1 июля, комитет Верховной Рады по иностранным делам принял решение приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до тех пор, пока Россия не выполнит главные пункты резолюций ПАСЕ, которые есть в полной компетенции Совета Европы, как организации, которая отвечает за права человека, а именно - безусловное освобождение моряков и политзаключенных, обеспечения прав крымских татар в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, комитет решил рекомендовать приостановить участие делегации в ПАСЕ на время, пока:

не будет получено решение Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма;

до выполнения минимальных требований со стороны РФ, а именно - освобождение моряков и политзаключённых, а также обеспечения прав крымских татар в аннексированном Крыму.

Комитет также рекомендует отозвать приглашения для делегации ПАСЕ (участвовать в наблюдении за выборами в Украине). Спикеру рекомендовано провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран-членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию.

Обратиться в МИД с рекомендацией не принимать нового Главу Офиса СЕ до консультаций с Генсеком.

Обратиться к Парубию с рекомендаций не принимать участие в Конференции СЕ глав парламентов.

Как сообщала "Страна", у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что выходить из ПАСЕ сейчас нецелесообразно.

Ранее в Польше сообщили, что Украина и еще шесть стран готовят резолюцию против возвращения России в ПАСЕ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отрицает, что Россию вернули при условии освобождения пленных.