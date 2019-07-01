В Вышгороде Киевской области неизвестный устроил стрельбу во время съемки программы одного из телеканалов.

Как сообщает полиция региона, группа телеканала СТБ проводила съемки программы в одном из многоквартирных домов. В ходе них одному из соседей крайне не понравились "ритуалы экстрасенсов", разбросанные иглы и расставлены свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю.

Его усмирили сотрудники наряда группы быстрого реагирования патрульной полиции, сразу прибывшей на вызов журналистов.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. В дальнейшем вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы. К счастью никто не пострадал.

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Также работники полиции устанавливают законность проведения съемок такой телепередачи, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве задержали экстрасенсов-аферистов. Они предлагали населению свои "магические" услуги за деньги. Когда обманутые жертвы, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, требовали вернуть деньги, аферисты угрожали им расправой.

Ранее в центре Киева юная жительница Бердичева отдала чародейке 17 тысяч и все золото, чтобы "снять родовое проклятие". Отметим, что террорист считал себя экстрасенсом.

Напомним, как в Киеве "экстрасенсы" разводят прохожих на деньги прямо на улицах. В одном из случаев после знакомства "ясновидящая" спросила у жертвы, сколько точно есть отложенных денег в гривнах, долларах или евро.