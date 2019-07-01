Международная группа компаний Group DF опровергла появившуюся 30 июня информацию о продаже Дмитрием Фирташем доли в телеканале "Интер". Об этом говорится на Facebook-странице Group DF, которой владеет украинский бизнесмен.

Вчера некоторые СМИ растиражировали новость о якобы продаже Фирташем своей доли в телеканале. Как оказалось, эти сведения являются фейком.

"Никаких переговоров о продаже доли Фирташа в телеканале "Интер" ни с кем не велось и на сегодняшний день не ведется", – утверждается в заявлении Group DF на Facebook.

Скриншот: Facebook/ GroupDF

Представители группы компаний Фирташа подозревают, что вброс о продаже может быть подготовкой к рейдерской атаке на активы олигарха.

"Появление данной информации является намеренным информационным вбросом, запущенным политическими оппонентами Дмитрия Фирташа. Также речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF", - сказано в сообщении.

30 июня слухи о покупке "Интера" опроверг лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.