Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется на поддержку в украинском парламенте инициативы о недопущении российских наблюдателей на выборах Верховной Рады Украины в составе делегации ПАСЕ. Об этом он заявил на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я считаю целесообразным, в случае если российская делегация будет восстановлена в правах в ПАСЕ, отозвать свое приглашение как председателя Верховной Рады Украины относительно участия наблюдателей в Украине. Если они будут пытаться через ПАСЕ направить в Украину российских наблюдателей, мы не можем позволить, чтобы наблюдатели от страны-агрессора определяли демократичность украинских выборов ", - сказал Парубий.

Спикер добавил, что рассчитывает на поддержку этой позиции со стороны профильного комитета Рады, и глав парламентских фракций.

Как сообщала "Страна", Парубий заявил, что передал в КС список депутатов коалиции на момент выхода из нее Народного фронта.

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