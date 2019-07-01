Экс-главе Администрации Виктора Януковича Андрею Клюеву разрешили участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде, сообщил адвокат Юрий Сухов на своей странице в Facebook.

"Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева, постоянно проживающего на территории Украины в Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - написал Сухов и отметил, что решение Верховного Суда является окончательным.

Фото: facebook.com

Напомним, ранее ЦИК отказалась регистрировать экс-нардепа от партии Регионов Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах из-за его непроживания в Украине в течение последних 5 лет. Однако Клюев решил оспорить отказ в суде, объясняя это тем что он избрал для места жительства занятый сепаратистами Донецк, который формально считается украинской территорией.

28 февраля 2014 года Клюев объявлен в розыск. В СБУ установили, что он находится на территории России, но как выяснилось, у Госпогранслужбы нет данных о его выезде с территории Украины. Последняя официальная отметка на границе датируется началом января 2014 года и свидетельствует о том, что он как раз вернулся из-за границы.

За пять лет органы правосудия так и не смогли привлечь Клюева к ответственности и не нашли никаких доказательств его причастности к событиям на Евромайдане. В 2019-м году Андрей Клюев успешно добился снятия персональных санкций ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что Интерпол прекратил розыск экс-главы АП Андрея Клюева.

Также мы сообщали, что Андрей Клюев баллотируется в Раду по округу на Донбассе.