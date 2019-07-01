С 1 июля в Украине подорожала стоимость административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в связи с принятыми правительством постановлениями от 24 апреля 2019 года. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов. Об этом сообщают "Украинские новости".

Согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 новые суммы административного сбора будут составлять:

При оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн. (126 грн. стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн.

При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн. (252 грн. стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн.

При оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн. (352 грн. стоимость админуслуги и 330 грн. стоимость бланка), ранее 557,32 грн.

При оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований *) - 1034 грн. (704 грн. стоимость админуслуги и 330 грн. стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

Как сообщала "Страна", у въезжающих в Украину иностранцев будут брать биометрическую информацию и хранить ее.

Также стало известно, сколько украинцев съездили в ЕС по биометрическому паспорту.