В Одессе стартовали учения Sea Breeze 2019. В них участвуют около 30 кораблей и 24 самолета. Фото
В Одессе 1 июля стартовала международные военные учения "Си Бриз - 2019" (Sea Breeze -2019). Об этом сообщается на сайте Минобороны.
"В Одессе начались Международные учения "Си-Бриз - 2019". В полевом лагере Международных сил состоялось торжественное построение подразделений, которые примут участие в учениях "Си Бриз-2019". На флагштоках подняли флаги Украины, США, Грузии, Молдовы. На этот раз настоящей новацией станет отработка речного элемента ", - говорится в сообщении.
По легенде учений противник будет пытаться заблокировать выход к морю с реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря.
Напомним, Sea Breeze - это ежегодные многонациональные учения, которые проводят с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступает и США. Учения Sea Breeze 2019 начнутся 1 июля. В них будут участвовать около 30 кораблей, 24 самолета и более трех тысяч военных из разных стран мира.
Фото: mil.gov.ua
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