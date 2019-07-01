Около 20% народных депутатов от "Слуги народа" "не оправдают надежды партии" и будут брать взятки, а 60-70% - окажутся "нормальными идеологическими людьми". Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "РБК-Украина".

"Нужно снять розовые очки и понять, что мы находимся на войне, потому берем тех людей, которых находим. Допустим, будет 200 народных депутатов от "Слуги народа". Я понимаю, что какая-то часть из них не оправдает наши надежды. Это новые люди, они ниоткуда, они реально приходили через Facebook, через социальные лифты. Их давали региональные штабы, их советовали эксперты, мы брали людей из офиса BRDO, это разные люди. И 20% из них будут плохие, их купят, они будут брать взятки, потом еще 20%. Но из них 60-70% будут нормальные идеологические люди", - сказал Богдан.

Он добавил, что если бы партия брала бывших народных депутатов, то они уже были бы инфицированы на 100%.

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