Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет принимать участия в международной конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто. Сегодня комитет Рады планирует рассмотреть его увольнение. Об этом сообщает "Укринформ".

"Министр не будет участвовать в визите в Канаду. Правительственную делегацию Украины для участия в Третьей конференции по вопросам реформ в Торонто возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив", - сказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Напомним, 1-3 июля президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине. Он также встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов. Кроме того, Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.

Напомним, президент Владимир Зеленский обвинил Климкина в том, что он ставит под угрозу возвращение украинских моряков. Премьер Гройсман раскритиковал министра Климкина из-за президента Зеленского и предложил ему уйти в отпуск.