На Кипре, недалеко от столицы Никосии, в понедельник, 1 июля, упала ракета, которая, вероятно, сбилась с курса. В результате взрыва никто не пострадал. Об этом сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел около часа ночи примерно в 20 км к северо-востоку от Никосии на территории Северного Кипра, признанного только Турцией. Ракета упала и взорвалась на холме, после чего начался пожар.

Лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи связал инцидент с военными операциями на Ближнем Востоке, но военные пока проводят расследование и официально не объявляли принадлежность ракеты.

Кипр расположен довольно близко к Сирии, а израильские военные самолеты минувшей ночью нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хомс и в окрестностях Дамаска.

Если подтвердится, что ракета была выпущена во время этой операции, это станет первым случаем, когда остров оказался под перекрестным огнем военных операций на Ближнем Востоке.

Военный аналитик греков-киприотов Андреас Пентарас заявил, что обломки могут принадлежать российской ракете С-200, такие состоят на вооружении ПВО сирийской армии.

Ранее "Страна" писала о том, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску и Хомсу, есть жертвы.

Также мы сообщали, что появилось видео запуска иранской ракеты по разведывательному беспилотнику США.