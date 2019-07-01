В Полтаве, утром 1 июля, легковой автомобиль полностью провалился под асфальт. Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Полтавской области.

"Сегодня, около 07:30 в полицию поступило сообщение от диспетчера ГУ ГСЧС о том, что во время движения по первому ряду гаражного кооператива автомобиль "ВАЗ 2106" в микрорайоне Сады провалился под асфальт", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото видно, что легковушка оказалась в огромной яме, заполненной водой.

Фото: pl.npu.gov.ua

В результате ДТП водитель легковушки не пострадал. Факт ЧП зарегистрировали в Полтавском отделе полиции. Сейчас идет проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.

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