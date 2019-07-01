Во вторник, 2 июля, украинцев ожидает опасное полное солнечное затмение, которое произойдет в 22:17 в одиннадцатом градусе знака Зодиака - Рак. Небесное явление можно будет наблюдать в странах Южной Америки перед закатом, однако его влияние будет ощущаться и в Украине. Об этом сообщают "Факты".

По словам астропсихолога Валентины Виттрок, затмение повлияет на все знаки Зодиака. "Осторожными в этот день стоит быть всем, но особую бдительность нужно проявлять Ракам и тем, у кого в гороскопе в этом знаке расположились важные для жизни и деятельности планеты", - рекомендует она.

В группе риска находятся Весы, Овен и Козерог. Затмение вызовет у представителей данной группы Зодиака некоторый дискомфорт, который ощущался еще за 10 дней до начала затмения. Он может проявляться в виде конфликтов на работе и плохого самочувствия - под ударом в это время оказываются грудь и желудок, усиливается активность вирусных инфекций.

2 июля Марс переходит в знак Льва, в котором задержится на полтора месяца, это сделает людей чувствительными к театрализованным представлениям и фестивалям. Впрочем, новые идеи воплощать в жизнь не рекомендуется - ваш труд окажется напрасным. Так как солнечное затмение в Раке делает людей добрее и вызывает желание помогать, нужно быть немного осторожнее и сдерживать свои эмоции, так как вместе с желанием помогать и сочувствовать затмение принесет и ранимость, излишнюю чуткость и навязчивое дружелюбие.

Значимые встречи или поездки лучше перенести на другое время. Лучше не воспринимать всерьез оскорбления, громкие высказывания и обещания.

2 июля лучше провести в спокойной обстановке и не совершать ничего необычного или рискованного. Это благоприятное время для занятий духовными практиками, которые позволят достичь полной гармонии с собой и миром. Лучше уделять внимания своей семье, встретить день затмения с хорошим настроением. Можно избавиться от ненужных связей, устаревших идеалов и ценностей. Например, порвать с людьми, которые вам не нравятся, выйти из плохой компании, уволиться с надоевшей работы. "Важно также помнить, что 2 июля начинается так называемый коридор затмений. В это время возможны таинственные события, которые невозможно понять с точки зрения обычной логики", - считает Валентина Виттрок.

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