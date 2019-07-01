Сегодня, 1 июля, в Индии не менее 32 человек погибли в страшном ДТП с пассажирским автобусом. Еще 17 человек получили травмы. Смертельная авария произошла в северном штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает India Express.

Автобус, который направлялся в Киштвар, упал в ущелье. По предварительным данным, водитель потерял контроль над машиной на крутом повороте.

Фото: indiatoday.in

"По меньшей мере 32 пассажира погибли и 17 человек получили ранения в понедельник утром, когда микроавтобус упал в глубокое ущелье вдоль дороги Кешван-Такраи в районе Кистваре штата Джамму и Кашмир", - уточнили в экстренных службах штата.

Из 17 раненых пятеро пребывают в критическом состоянии. Пострадавшие были отправлены в ближайшую больницу.

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