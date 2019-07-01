Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Украина будет использовать международных посредников для переговоров с Россией. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Я так понимаю, что будем все еще использовать международных посредников", - сообщил Богдан. Он добавил, что есть мнение международных партнеров, что политические разговоры возможны только в "Нормандском формате".

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведения саммита в "Нормандском формате" в июле. Ранее сообщалось, что названа дата встречи советников лидеров стран "Нормандского формата".

Также мы писали, что Франция проведет заседание в "Нормандском формате", если будут подтверждены намерения выполнять обязательства. "Что касается ситуации на Донбассе. Конфликта, который продолжается уже 5 лет и раздирает Европу… Мы хотим вернуться к Минскому формату, чтобы страна вернулась к миру. Я готов поддержать вас, господин президент, в этом намерении. И в диалоге с Россией", - сказал Макрон, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.