В последний день июня ОБСЕ сообщила о полном разведении сил у Станицы Луганской. Войска отвели как украинские силы, так и формирования сепаратистов.

Параллельно Владимир Зеленский начал активно раскручивать эту тему - хотя ранее обходил ее стороной. Он поприветствовал разведение сил и предположил, что оно станет началом полного прекращения огня.

Однако в это верится с большим трудом. Пока в Луганской области "для картинки" разводили военных (да и то не очень далеко), в Донецке резко усилились обстрелы окраин, которые примыкают к позициям ВСУ.

Именно за последние дни появилось немало раненых среди гражданских на неподконтрольных территориях. Да и украинская армия потеряла за июнь по официальным данным девять человек.

То есть война идет, и разведение на участке, который и до того был относительно спокоен, этой данности пока не изменило.

"Страна" разбиралась, что будет после отвода войск у Станицы Луганской - мир или продолжение войны.

ОБСЕ и Зеленский празднуют победу

30 июня миссия ОБСЕ в Украине заявила о полном разведении сил у Станицы Луганской.

"29 июня СММ получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованной участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.

30 июня Миссия получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской", - написано в отчете Миссии.

Участники СММ также напомнили хронологию событий.

"26 июня СММ зафиксировала, что процесс разведения сил и средств начался, когда личный состав Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований оставили свои передовые позиции вместе с вооружением и вышли за пределы участка разведения", - сказано в рапорте.

В течение нескольких дней миссия наблюдала, как военные с обеих сторон покидали свои позиции.

ВСУ начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминирование. А сепаратисты разобрали укрытия, убрали несколько бетонных блоков и приступили к обустройству новой контрольно-пропускной инфраструктуры - за пределами участка разведения.

Довольна происходящим и Украина. Леонид Кучма, который 28 июня приехал посетить участок разведения, заявил что после отвода сил начнется ремонт пешеходного моста через Северский Донец - по нему жители Донбасса переправляются на неподконтрольные территории и обратно.

По сообщениям журналистов, которые пообщались с наблюдателями ОБСЕ, подразделения ВСУ отошли на 500 метров, а сепаратисты - на полтора километра.

После выхода отчета ОБСЕ слово взял и Владимир Зеленский.

"В Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ", - сказал Зеленский в опубликованном видеообращении.

Он назвал разведение сил - первым шагом к прекращению огня, который стал возможен благодаря разблокированию Минского процесса.

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, но мне кажется, что надежда на начало завершения горячей фазы войны - эта надежда появилась", - сказал президент и призвал украинцев не паниковать и соблюдать спокойствие.

"Никакой зрады нет, но и перемоги пока тоже нет. Но это первый наш реальный успех. Поздравляю!" - сказал Зеленский.

Мир под звуки канонады

В том, что перемоги нет - Зеленский совершенно прав. Пока на одном и без того не слишком напряженном участке происходило разведение сил, на других только ужесточились обстрелы.

"Страна" уже рассказывала о том, что в середине июня началось серьезное обострение в районе Донецка. Город впервые за длительное время услышал канонаду "как в 2015 году".

Тогда произошел бой со стороны донецкого аэропорта, который гремел на весь Донецк. Связано это было с тем, что украинские военные, по нашим данным, заняли ряд позиций в "серой зоне".

По данным дончан, с которыми общалась "Страна", за последние дни - уже в ходе разведения сил - участились обстрелы Петровки и Трудовских в Донецке. Есть несколько раненых, поврежденных домов и коммуникаций.

В ОБСЕ за 28 июня - день визита Кучмы в Станицу - зафиксировали троекратный рост взрывов по Донецкой области. А вот по Луганской, где идет разведение сил, их напротив стало меньше.

То есть, пока на Луганщине под камеры ОБСЕ и СМИ проводят отвод войск (которые Украина отодвинула только на полкилометра), на других участках фронта война вспыхнула с новой силой.

Что интересно, у Владимира Зеленского эту закономерность никак не комментируют. А по сводкам ООС никакого особого обострения на фронте вообще не наблюдается - Украина преподносит ситуацию на фронте как дежурную, пусть и напряженную.

То есть, в риторике Банковой обострения на Донбассе нет - а есть только "разблокировка Минского процесса". О чем это может говорить?

Растяжка Зеленского

Создается впечатление, что с одной стороны на Банковой разводят войска, с другой - спокойно смотрят на обстрелы Донецка. И пока непонятно, какой из этих двух векторов у Зеленского будет преобладать.

Подобная двойственность просматривается везде.

Например, в теме с русским языком. С одной стороны глава администрации президента Андрей Богдан заявляет, что можно разрешить Донецкой и Луганской области использовать русский как региональный, как условие возврашения "ЛДНР" в Украину. С другой - что мешает перестать драконить русскоязычное население тотальной украинизацией на подконтрольных территориях уже сейчас?

После своей инаугурации Зеленский говорил, что "внимательно изучит" мовный закон, который Порошенко подписал в мае. Этот документ, как уже разбирала "Страна", противоречит не только здравому смыслу, европейским традициям, но и как минимум двум статьям Конституции.

Логичным шагом президента могла бы стать отправка закона в Конституционный суд, где можно было бы отменить ряд наиболее одиозных статей или весь документ целиком. Однако, никаких реальных шагов в сторону языковой либерализации Зеленский не делает - а только вбрасывает в информационное поле некие тезисы, о которых назавтра можно будет и забыть.

В том же стиле новый президет работает и по другим направлениям. Что уже вызывает основательную критику его действий и справа, и слева.

Так, сторонники Порошенко активно критикуют Зеленского не только за разведение сил у Станицы Луганской. Недавно они упрекнули, что он допустил возвращение России в ПАСЕ.

И пусть их критика стоит на ложном посыле о том, что Зе якобы пытался обменять возвращение России в ПАСЕ на возвращение моряков домой, но на часть избирателей (которая ориентируется на националистические месседжи) она может убедить.

Одновременно, Зеленский может потерять и сторонников партии мира, которые пока не видят никаких подвижек по мирному процессу на Донбассе. В том числе - и по возвращению пленных.

При этом часть пленных вернул домой Виктор Медведчук. Один из лидеров конкурирующей со "Слугой народа" партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь".

Со стороны Медведчука и его политсилы также звучит критика Зеленского - не только по вопросу моряков, но и в целом по вопросу урегулирования с Россией. Сперва Зеленский сделал это урегулирование своей предвыборной фишкой. А потом вообще отказался даже переговоры с Путиным вести.

Но параллельно дверь для таких контактов формально не закрывается, и постоянно идут намеки, что они вот-вот начнутся - после выполнения неких условий или предпосылок.

То есть, пока, через месяц у власти, нельзя сказать, что у Зеленского есть сформированная стратегия по ключевому направлению - миру на Донбассе. Поскольку на каждый шаг в сторону мира делается такой же шаг в сторону войны.

И в целом понятно, почему так происходит. Новый президент хочет понравиться всем - и Западу, и националистам, и - на период предвыборной кампании - жителям Юго-востока. Но всех стульях не усидеть. И с одной стороны рейтинг "Слуги народа" начал подтачивать "Голос" Вакарчука, а с другой - "Оппозиционная платформа" Медведчука-Бойко.

В этом разрезе судьба урегулирования на Донбассе выглядит шаткой. Не исключено, что Зеленский добьется тактических успехов на отдельных участках фронта. Особенно он будет стараться до выборов. Однако после них все решится в зависимости от того какой будет конфигурация коалиция в будущей Раде. Если "Слуга народа" ее создаст вместе с "Голосом" Вакарчука, то, скорее всего, на любых подвижках по миру можно будет поставить крест.

И тогда политика Зеленского может быстро войти в русло стратегии его предшественника Петра Порошенко с косметическими изменениями.

Если же в формировании будущей структуры власти примет участие "партия мира" (та же "Оппозиционная платформа За жизнь"), то Украина действительно может поменять курс - с войны на мир.