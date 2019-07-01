Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что он вынес бы на городской референдум вопрос о возвращении имени Степана Бандеры проспекту в Киеве. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Я бы вынес этот вопрос на референдум. Почему кто-то должен определять, как называть? Хотят Бандеры - пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный", - заявил Богдан.

Напомним, что Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице, объяснив свое решение тем, что они были переименованы с нарушением процедуры.

Рассмотрение дела длилось с 2016 года. В июне 2017 года определением Окружного административного суда города Киева удовлетворено ходатайство о частичном обеспечении иска, которое оставлено без изменений. В частности, суд запретил Киевраде подавать на подпись и публиковать решения сессии депутатов КГС о переименовании проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича до принятия решения по данному делу.

Также мы сообщали, что Киеврада намерена снова переименовывать столичные проспекты в честь Бандеры и Шухевича.