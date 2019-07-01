Глава Офиса президента Андрей Богдан признался, что хотел бы сделать русский язык региональным на территории Донецкой и Луганской области.

"Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - сказал Богдан в интервью РБК-Украина, рассуждая о ситуации с русским языком в Украине.

В то же время он уверен, что русский в качестве второго государственного углубляет конфликт и он выступает против такого шага. В то же время он одобряет признание региональных языков:

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - сказал Богдан.

На уточняющий вопрос, что будет, если вслед за Донбассом региональный себе попросят Одесса и Харьков, глава Офиса президента сэмоционировал: "Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области. Мы должны искать компромиссы или мы должны всем навязывать мнение какой-то части Украины?" – заявил Богдан.

На прошлой неделе сообщалось, что согласно опросу, большинство украинцев выступили за изучение русского языка в школах.

Напомним, что в том же интервью Богдан рассказал, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского регулярно получает критику от олигарха Игоря Коломойского.