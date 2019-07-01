Известный волонтер Марина Шеремет погибла в результате ДТП, которое произошло 30 июня в Черниговской области. Причина аварии пока неизвестна. Об этом на своей странице в Facebook сообщила знакомая погибшей под ником Margo White.

В сообщении уточняется, что ДТП произошло в районе села Носовка. Авто на скорости слетело в кювет и врезалось в дерево. Автомобиль полностью разбит. По словам врача, Марина ударилась головой о боковое стекло.

"Версий пока нет, тормозного пути не было, они на скорости влетели в кювет, и дерево. Машина в хлам. Дежурный сказал что Марина вроде ударилась головой о боковое стекло. Полицию вызвали проезжающие мимо, сколько они там были пока неизвестно, и как быстро Марина умерла скажет только судмедэкспертиза. Где тело я пока не знаю. Завтра все выясню", - сообщила автор поста.

Также из сообщения известно, что попутчик погибшей получил черепно-мозговуюя травму и повредил руку. Он госпитализирован, находится в сознании.

Фото: facebook.com

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