Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского регулярно получает критику от олигарха Игоря Коломойского.

В частности, он уточнил, что раньше общался с Коломойским, чаще, теперь – значительно реже, причем олигарх "в основном критикует": "Ему многое не нравится, что мы делаем", - заявил Богдан в интервью РБК-Украина. Богдан не стал раскрывать, чем именно недоволен бизнесмен.

Также Богдан опроверг тезис, что в предвыборных списках "Слуги народа" около 25 человек – это так называемые люди Коломойского, в частности представители "Укропа" или журналисты 1+1 во главе с гендиректором канала Александром Ткаченко: "Ткаченко – как и я, нанятый менеджер, который выполняет свою работу. Я долго с ним общался, защищал его интересы, защищал его от политических преследований, у меня свое мнение об этом человеке. Я не являюсь ни его бизнес-партнером, ни частью его ближайшего окружения", - сказал Богдан.

Стоит отметить, что Коломойскому приписывают на этих выборах серьезное влияние на две политсилы, первая - это упомянутая "Слуга народа", вторая - ахметовский "Оппозиционный блок", в состав которой входит так называемая партия мэров, к созданию которой приложил руку олигарх.

Напомним, на прошлой неделе в распоряжении "Страны" появилось видео, на котором запечатлены участники студии "Квартал-95", они обращаются к олигарху Игорю Коломойскому, поздравляют его с днем рождения и в шутливой манере просят у него "повлиять на канал "1+1", чтобы тот погасил долг перед "Кварталом". Видео, предположительно, записывалось в феврале 2017 года. Позже это видео "Стране" прокомментировал участник студии Квартал-95 Евгений Кошевой.