"Ему многое не нравится, что мы делаем". Богдан уверяет, что Коломойский стал критиком команды Зе
Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского регулярно получает критику от олигарха Игоря Коломойского.
В частности, он уточнил, что раньше общался с Коломойским, чаще, теперь – значительно реже, причем олигарх "в основном критикует": "Ему многое не нравится, что мы делаем", - заявил Богдан в интервью РБК-Украина. Богдан не стал раскрывать, чем именно недоволен бизнесмен.
Также Богдан опроверг тезис, что в предвыборных списках "Слуги народа" около 25 человек – это так называемые люди Коломойского, в частности представители "Укропа" или журналисты 1+1 во главе с гендиректором канала Александром Ткаченко: "Ткаченко – как и я, нанятый менеджер, который выполняет свою работу. Я долго с ним общался, защищал его интересы, защищал его от политических преследований, у меня свое мнение об этом человеке. Я не являюсь ни его бизнес-партнером, ни частью его ближайшего окружения", - сказал Богдан.
Стоит отметить, что Коломойскому приписывают на этих выборах серьезное влияние на две политсилы, первая - это упомянутая "Слуга народа", вторая - ахметовский "Оппозиционный блок", в состав которой входит так называемая партия мэров, к созданию которой приложил руку олигарх.
Напомним, на прошлой неделе в распоряжении "Страны" появилось видео, на котором запечатлены участники студии "Квартал-95", они обращаются к олигарху Игорю Коломойскому, поздравляют его с днем рождения и в шутливой манере просят у него "повлиять на канал "1+1", чтобы тот погасил долг перед "Кварталом". Видео, предположительно, записывалось в феврале 2017 года. Позже это видео "Стране" прокомментировал участник студии Квартал-95 Евгений Кошевой.