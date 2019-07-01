Организаторы саммита G20, прошедшего в японской Осаке, разместили на официальном сайте организации видеозапись, где запечатлена карта Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды, которые фактически принадлежат России.

Этот видеоролик изначально был опубликован в YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ 19 февраля 2019 года. Карта Японии с грядой Курильских островов появляется в записи на третьей секунде.

Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 подтвердил намерение Токио в дальнейшем продвигать переговоры с Москвой по вопросу заключения мирного договора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков весной пояснял, что речь не идет о том, передавать или не передавать Курилы Японии, а целью переговоров является заключение мирного договора.

Позже отсутствие планов "спускать российский флаг" на Курилах подтвердил и президент РФ Владимир Путин, заявив, что Россия намерена реализовать программы по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил.

Ранее "Страна" писала о том, что в Госдуме РФ могут принять закон, запрещающий передачу Курильских островов Японии. Россия полагает, что они перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

Также мы сообщали, что Япония не хочет мира с Россией, пока та не отдаст ей Южные Курилы.