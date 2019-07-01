В Станице Луганской вчера, 31 июня, осуществлено разведение вооруженных сил армии Украины и боевиков от линии разграничения. Об итогах на своей странице в соцсети сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ", - сказал Зеленский в опубликованном видеообращении.

Он назвал разведение сил - первым шагом к прекращению огня, который стал возможен благодаря разблокированию Минского процесса.

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, но мне кажется, что надежда на начало завершения горячей фазы войны - эта надежда появилась", - сказал президент и призвал украинцев не паниковать и соблюдать спокойствие.

"Никакой зрады нет, но и перемоги пока тоже нет. Но это первый наш реальный успех. Поздравляю!" - сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского ищут Николаевского губернатора через Facebook.

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