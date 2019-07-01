С 1 июля в Украине на 86 гривен вырос прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Теперь его сумма составляет 2 007 гривен вместо 1 921 гривны. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

Законом в 2019 году устанавливается прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо:

с 1 января 2019 года - 1 921 грн;

с 1 июля - 2 007 грн;

с 1 декабря - 2 102 грн.

Размер прожиточного минимума для детей с 1 июля:

до 6 лет - 1 699 грн (+73 грн);

от 6 до 18 лет - 2 118 грн (+91 грн).

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность с 1 июля поднялся на 67 гривен и составляет 1 564 гривны. Общий показатель вырос на 83 гривны и с июля составляет 1 936 гривен.

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с июля произведен пересчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.

В частности, размер государственной социальной помощи с 1 июля составляет:

для малообеспеченных семей трудоспособных лиц - 421 грн;

для нетрудоспособных и лиц с инвалидностью - 1 564 грн;

для детей до 6 лет - 1 444 грн;

для детей 6-18 лет - 1 800 грн:

для детей 18-23 лет (при условии обучения) - 1 706 грн.

Минимальная пенсия по возрасту с 1 июля составит 1 564 гривны, максимальная - 15 640 гривен.

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