Масштабный пожар вспыхнул в воскресенье, 30 июня, вблизи сел Широкино и Бердянское, в зоне проведения ООС. Возгорание привело к детонации неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Боролись с огнем собственными силами. Тушили всем, что было под руками: ветками, лопатами. Не известно, от чего вспыхнуло. Возможно, умышленный поджог. Масштабы большие: сухо и еще ветер сильный. В одном месте только потушили пламя, как оно возникало рядом и еще сильнее. Было трудно тушить огонь без специальной техники, но как-то не думалось. Мы быстро все собрались и погасили огонь. На локализацию пожара ушло примерно 8-10 часов", - рассказал военнослужащий с позывным "Сержант".

Фото: facebook.com

При этом не исключается вариант диверсии, говорит руководитель военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Олег Прилипко.

"Местные жители села Бердянское утром начали тушить пожар, который угрожал их домам и посевам. Выгорела трава, посадки, чтобы потушить такой большой пожар военным и спасателям ГСЧС понадобилось более восьми часов. Такой пожар угрожал также населенным пунктам вблизи Бердянского", - сообщил Олег Прилипко.

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