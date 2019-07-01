Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют по отношению к гривне на 1 июля 2019 года. В частности официальный курс доллара определен на уровне 26,17 грн за единицу американской валюты. Таким образом "зеленый" подорожал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также Нацбанк повысил курс евро на 3 копейки до 29,76 гривен за единицу европейской валюты.

Российский рубль также подешевел незначительно - 0,41 грн.

Официальный курс НБУ для основных валют на 1 июля установлен на следующем уровне:

1 доллар - 26,17793900 (+0,01155700);

1 евро - 29,76431700 (+0,03407400);

1 рубль - 0,41522000 (-0,00139000).

Ранее "Страна" писала о том, что курс доллара продолжает опускаться, потому что украинцы активно продают валюту перед Днем Конституции.

Также мы сообщали, что курс биткоина перевалил за 11 тысяч долларов, всего за один день криптовалюта подорожала на 13%.