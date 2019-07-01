В понедельник, 1 июля, в Украину вернулась жаркая и сухая погода. Воздух прогреется до +27...+33 градусов, но от палящих лучей солнца будет спасать переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Наболее жарко сегодня будет в западных и северных областях - до +33 градусов. В центральных и южных регионах прогнозируют температуру воздуха на 1 градус ниже. Прохладнее всего сегодня - на востоке, где температура будет держаться в рамках +27...+30 градусов. Дождей в первый день июля в Украине не обещают.

В ночное время столбики термометров опустятся до отметки +14...+17 градусов, а в восточных областях, в частности в Луганской области, - до +10.

Ранее "Страна" писала о том, что по прогнозу синоптика, с понедельника в Украину на три дня вернется жара.

Также мы сообщали, что во Франции жара установила абсолютный исторический рекорд - 44,3 градуса.