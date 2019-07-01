Вчера, 30 июня, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил очередную, длительную разведывательную миссию над Донбассом и вблизи Крыма и Кубани.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Дальний беспилотник Hawk с бортовым номером 10-2043, взлетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Сначала он по меньшей мере семь часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе. При этом беспилотник, способный вести разведку на большую глубину территории противника, не менее пяти раз подлетал на расстояние 37-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Затем он сменил курс и в течение около пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Полет дальнего разведывательного беспилотника ВВС США был осуществлен на фоне захода в субботу, 30 июня, в акваторию Черного моря эсминца ВМС США USS Carney, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он примет участие в начинающихся 1 июля американо-украинских учениях Sea Breeze-2019.